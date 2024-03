Negócio de mulher: muquiense luta contra o machismo para empreender

Não existe essa de “negócio de mulher” ou, pelo menos, não deveria existir. Até porque, o lugar dela é onde ela quiser. Mas a realidade de uma sociedade machista ainda insiste em rotular qual é o lugar da mulher na sociedade, fazendo com que a vida de mulheres que desejam empreender, como a Josaine Blasco Bomfim Silvério, de 60 anos, seja cheios de desafios que já não deveriam mais existir.

“Eu seleciono 4 dentre vários que existe: o preconceito da sociedade, pois ainda hoje o machismo é presente e o descrédito de que a mulher pode ter firmeza para empreender; dupla jornada de trabalho, onde, além do desejo de empreender, existe a necessidade de cuidar dos filhos e das obrigações de casa; dificuldade de se qualificar, por falta de tempo, por conta dos filhos ou, até mesmo, por falta da permissão do marido, que acha, erroneamente, que lugar de mulher é no tanque ou fogão”, explica.

Negócio de Mulher

Para desbancar esse rótulo de que existe um “negócio de mulher” ou alguma atividade específica ou obrigatória para quem é do sexo feminino, Josaiane resolveu encarar o medo e a insegurança e abrir uma panificadora no município de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

Mãe de duas filhas, de 27 e 25 anos, ela vem de uma família que gosta muito de cozinhar. Tendo como referência o tempero da mãe, logo encantou o paladar de parentes, amigos e vizinhos, que a incentivaram a vender o que fazia por simples prazer.

“Tudo que eu produzia para os amigos eles achavam uma delícia e diziam porque você não vende? Está perdendo dinheiro. Despertou em mim uma vontade de me aperfeiçoar e buscar conhecimento através de cursos para abrir meu próprio negócio”, afirma.

Decidida, em 2021 Josaiane iniciou a sua jornada empreendedora no curso Qualificar – ES, oferecido pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

“A professora Kênia foi o pilar do início do meu empreendedorismo. Ela me faz entender que eu era capaz. Iniciei na minha cozinha, fazendo o que de melhor sabia em pães, bolos e biscoitos. Vendendo para os amigos, os pedidos foram crescendo e vi que precisava me aperfeiçoar mais para ter uma qualidade melhor nos meus produtos”, relata.

Receita para o sucesso

Apesar de se qualificar constantemente, a muquiense ressalta que só conhecimento não é suficiente para alcançar sucesso em um negócio como mulher. É preciso investir em network e buscar alternativas para permanecer no mercado e crescer.

“Ampliar os negócios, melhorar a qualidade dos produtos cada vez mais, adquirir novos clientes, aumentar o índice de satisfação dos clientes, aumentar as vendas, investir em mais cursos e mais conhecimentos, crescer sem perder a qualidade dos produtos”, ressalta Josaiane.