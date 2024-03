No flagra! Ex-detento é preso em cima de árvore furtando fios no ES

Um ex-detento, de 35 anos, foi parar na delegacia após ser flagrado por agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) furtando fios, na noite de domingo (24), em Consolação, Vitória. Com ele foi apreendido material para cortar fios.

O suspeito estava em cima de uma árvore, às margens da Avenida Marechal Campos, quando os agentes passaram.

“Quando chegamos, ele estava no alto da árvore com uma serrinha cortando fios de telefonia. Próximo à base da árvore, encontramos uma bolsa contendo fios de telefone, mais uma serra, uma faca e um chucho, produzido com base de uma chave de fenda”, pontuou o inspetor Albert.

Chucho é um objeto artesanal que, por vezes, é confeccionado ilegalmente dentro de presídios e usado como arma pelos detentos. O suspeito recebeu voz de prisão e, ao descer, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Ao ser identificado, os agentes descobriram que ele já possuía passagens por roubo contra coletivo, desacato, furto e calúnia.

Moto é recuperada e suspeito detido pela Guarda de Vitória. (ampliar)

Motocicleta

Também na noite de domingo, uma motocicleta roubada foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Vitória, em Santa Lúcia, Vitória. O condutor foi detido.

O veículo foi abordado após os operadores da Central de Monitoramento repassarem para a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) sobre a motocicleta circulando na região. A partir daí, os agentes conseguiram se aproximar e dar ordem de parada.

Na direção estava um homem de 24 anos. Ele já esteve preso pelo crime de estelionato. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.