Nossa Bolsa e Universidade Aberta Capixaba recebem novos estudantes

As boas-vindas aos novos bolsistas do Programa Nossa Bolsa e aos alunos da Universidade Aberta Capixaba (UnAC) foi especial. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), recebeu os novos estudantes na aula inaugural realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta terça-feira (05).

Os estudantes dos programas Nossa Bolsa e UnAC marcaram presença e lotaram o Salão São Tiago. O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, além de autoridades locais e lideranças do meio estudantil capixaba.

“Meu coração se enche de alegria quando vejo pessoas buscando oportunidades através da educação. Para mim, em especial, a educação transformou minha vida. Foi através da educação que consegui sair do interior de Castelo, de uma escola unidocente, para uma universidade federal. O programa Nossa Bolsa oferece uma oportunidade para quem busca um futuro melhor. Já a nossa Universidade Aberta Capixaba vem crescendo e se consolidando a cada lançamento de novos cursos”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que, além do acesso à educação de qualidade, o Nossa Bolsa e a UnAC visam a redução da desigualdade social e a democratização do ensino público. “Essa oportunidade é um verdadeiro divisor de águas na vida de muitas pessoas. Estamos fazendo investimentos históricos na educação, na formação profissional da Rede, em infraestrutura e tecnologia. Nossas escolas não deixam a desejar a nenhum colégio privado. Quem busca um curso técnico ou profissionalizante já sai com acesso a uma linha de crédito específica. A Educação de qualidade é uma missão de governo”, completou.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, anunciou os novos cursos que serão ofertados pela UnAC ainda no 1º semestre de 2024. Em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), serão ofertados os cursos de Doutorado em Educação Ciências e Matemática (EDUCIMAT); Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Internet das Coisas; Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão da Inovação.

Já em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) será ofertado o curso de extensão “Música Para Todos”, além do curso de Pós-graduação Latu sensu em Direito Aplicativo, que vai contar como prática para concurso da magistratura, oferecido em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo (Esmages). Ao todo, serão ofertadas 4.661 vagas distribuídas em uma graduação, 11 pós-graduações, quatro mestrados e três cursos de extensão em parceria com o Ifes, Ufes e Fames.

“É com imenso prazer que marcamos o início de um ano promissor para a educação capixaba. A Secti, em parceria com renomadas instituições, como o Ifes, Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), Fames e Secti/Esmages, que constitui a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), está comprometida em oferecer oportunidades de formação de qualidade para a nossa população. Nesta terça-feira (05), celebramos não apenas a abertura de novos cursos, mas também a concretização do sonho de muitos capixabas, por meio do Programa Nossa Bolsa 2024. Foram 1.055 bolsas integrais oferecidas em parceria com a Fapes, proporcionando acesso à graduação sem custo para aqueles que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas privadas. Esse programa reforça o compromisso do governador Renato Casagrande em fomentar o ensino superior”, destacou o secretário Bruno Lamas.

Ele salientou que as 54 opções de cursos distribuídas em 33 instituições de Ensino Superior refletem a diversidade de oportunidades oferecidas. “Essa aula inaugural não se resume apenas aos anúncios de cursos. Estamos recepcionando e dando as boas-vindas aos novos bolsistas, que representam o futuro brilhante que vislumbramos para o nosso Estado. Juntos, estamos construindo um futuro de conhecimento, inovação e oportunidades para o Espírito Santo”, complementou Lamas.

O Nossa Bolsa 2024 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e alcançou, pelo segundo ano, recorde de inscrições — 12.281 pessoas inscritas. O investimento é de mais de R$ 45 milhões para custear as bolsas ofertadas, que têm duração de até seis anos. O recurso é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

O edital ofertou 1.055 bolsas integrais, ou seja, com as mensalidades 100% custeadas pelo Governo do Estado, e 54 opções de cursos distribuídos em 33 instituições de Ensino Superior localizadas em 14 municípios do Espírito Santo.

“Por meio do Nossa Bolsa, o Governo do Estado cumpre o compromisso de ampliar o acesso ao Ensino Superior para aqueles que mais necessitam, em diversas áreas profissionais. Em parceria com as instituições superiores de ensino privada, o Programa busca formar profissionais qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento. Parabenizo a todos que conquistaram as bolsas! Estamos torcendo para que concluam suas graduações com êxito e que tenham sucesso na carreira profissional. O sucesso de vocês coopera com o progresso do nosso Estado”, ressaltou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Histórias de sucesso dos programas



Dandara Cabral tem 31 anos e é moradora da região da Grande Santo Antônio, em Vitória. A ex-bolsista se graduou em Ciências Biológicas pelo Nossa Bolsa em 2015 e, desde então, a vida dela se transformou. “O acesso ao programa Nossa Bolsa representou para mim uma porta aberta às oportunidades, à quebra do ciclo de pobreza, ao desenvolvimento pessoal e à perseverança na busca por garantir que, embora eu fosse a primeira em minha família a alcançar o Ensino Superior, certamente não seria a única”, contou Dandara Cabral.

“Essa chance não apenas alimentou meu desejo de sonhar mais alto, mas também consolidou minha crença no poder transformador das políticas públicas de educação. É maravilhoso ver o incentivo do governo capixaba para que mais jovens tenham acesso. Graças a esse impulso inicial, o universo da ciência tornou-se não apenas mais atraente, mas acessível”, acrescentou a bióloga Dandara Cabral, que, após a graduação, fez mestrado e, atualmente, é doutoranda em oceanografia ambiental na Ufes.

Além do Nossa Bolsa, ela também já recebeu bolsa da Fapes para desenvolver projetos de pesquisa científica com estudantes da rede pública de ensino básico, por meio do Programa de Iniciação Científica Júnior – Pesquisador do Futuro (PIC Jr), e realizou visita ao centro de pesquisa da Universidade do Algarve, em Portugal, por meio do edital de apoio a visitas e estágios técnico-científicos também da Fapes.

O Programa Nossa Bolsa



O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC)



A UnAC tem a finalidade de expandir a oferta de cursos e programas de educação superior e pós-graduação no Espírito Santo, assim como disseminá-los para os diversos polos, espalhados pelos municípios do Estado, em regime de colaboração com instituições de ensino superior públicas, o Ifes e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).