Novo Aeroporto de Cachoeiro: conheça a empresa que vai fazer as obras

O vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), divulgou, nesta sexta-feira (22), o nome da empresa que será responsável pelas obras de construção do Novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

O aviso de ajudicação e homologação foi divulgado nesta quinta-feira (21). De acordo com o texto, o vencedor do processo licitatório é o Consórcio Cachoeiro RA.

Fazem parte do consórcio as empresas Celta Infraestrutura LTDA e Conserva de Estradas LTDA, com valor global de R$ 76.525.641, 92.

Em fevereiro deste ano, a Infraero anunciou a contratação do Consórcio Mossoró, constituído por essas mesmas empresas, para a reforma no Aeroporto Dix-sept Rosado.

Novo Aeroporto de Cachoeiro

A publicação do aviso de licitação para obras do novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim ocorreu no final de 2023, no dia 29 de dezembro.

De acordo com o Governo do Estado do Espírito Santo, o investimento deve ser de cerca de R$ 127 milhões e 500 mil para a reforma e ampliação do equipamento.

A empresa que venceu o processo licitatório será responsável pela execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia. Assim como também, execução de obras na pista, pátio, terminal de passageiros e demais instalações de apoio.