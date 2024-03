Novo espaço para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento; veja

A Unimed Sul Capixaba reinaugurou, na última quarta-feira (06), a Integrar – Unidade de Terapias Especiais, no 7º andar do prédio da operadora. Oferecendo mais recursos e um ambiente ainda mais propício para o acompanhamento de crianças diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente no espectro autista. Aliás, a nova estrutura da Integrar foi projetada para estimular a aprendizagem e a integração dessas crianças na sociedade, com um foco especial na estimulação precoce.

No novo espaço encontra-se uma sala sensorial com espaço especialmente preparado para envolver as crianças em um ambiente tranquilo e acolhedor, que facilita o processo terapêutico. Todavia, o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, expressou sua satisfação com a adequação da equipe e do espaço, destacando a importância do trabalho conjunto para o sucesso dos tratamentos oferecidos. Ele ressaltou o compromisso da cooperativa em fornecer um ambiente onde as crianças possam verdadeiramente se desenvolver e integrar na sociedade.

Bons resultados

Aliás, a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, elogiou o empenho da equipe e observou os bons resultados já alcançados. Destacando a dedicação e o carinho demonstrados por cada membro da equipe no cuidado com as crianças. “As crianças atendidas na Integrar se sentem em casa, as famílias são acolhidas de forma integral. Acompanhando de perto a evolução de seus filhos e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva”, ressalta.

Assim, a aposentada Cristina Freitas Mathielo, avó de paciente, lembra que quem começou o tratamento na unidade e tem a oportunidade de conhecer os espaços hoje só tem a agradecer. “Nós temos excelentes profissionais que nos motivam. Hoje meu neto vem pra cá com muito amor e muito carinho. Parabéns para a Unimed Sul Capixaba pela inauguração deste andar”.

A reinauguração da Integrar representa um marco importante na oferta de serviços de saúde voltados para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento na região. Assim, demonstrando o compromisso da Unimed Sul Capixaba em promover o bem-estar e o desenvolvimento desses pacientes, bem como o apoio às suas famílias.