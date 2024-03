“O momento agora é de união”, afirma João Paulo

O município de Castelo está ajudando as cidades atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram entre os dias 22 e 23 de março. As ações, que estão sendo coordenadas pelo próprio prefeito de Castelo, João Paulo Nali, contam com o envio de máquinas, caminhões e de servidores para auxiliarem na limpeza e reconstrução das cidades que foram devastadas pelas chuvas.

No domingo (24), uma equipe esteve auxiliando na limpeza do município de Jerônimo Monteiro, que foi fortemente afetado pelas fortes chuvas.

Leia Também: Enchente arranca asfalto, invade casas e comércios em Jerônimo Monteiro

“Graças a Deus, o nosso município não foi atingido. Atualmente, temos uma grande estrutura para auxiliar, em solidariedade humanitária, outros municípios. O momento agora é de união, sem poupar esforços, em prol dos que estão sofrendo com os estragos causados. O povo castelense está solidário nesta luta”, afirma o prefeito.