O sol danifica o cabelo? Descubra dicas de como proteger os fios

O sol danifica dos cabelos? Ele é uma fonte vital de energia para a vida na Terra, mas sua exposição excessiva pode causar danos significativos ao couro cabeludo e aos cabelos. No entanto, os raios ultravioleta (UV) emitidos pelo sol podem danificar a estrutura dos fios, levando a problemas como ressecamento, quebra, desbotamento da cor e alterações na textura capilar.

Leia também: Emagrecimento: 6 frutas que ajudam a perder peso

Portanto, o dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, Gustavo Martins, explica os principais malefícios do sol para os cabelos. Sobretudo, ele compartilha dicas valiosas para proteger e manter a saúde dos fios durante os dias ensolarados.

O sol danifica os cabelos?

Segundo o dermatologista, os cuidados devem ser redobrados. No entanto, quais são os riscos? Confira as dicas:

1. Ressecamento e perda de umidade

A exposição prolongada ao sol pode retirar a umidade natural dos cabelos, deixando-os ressecados, ásperos e sem vida. “Isso acontece porque os raios UV danificam a camada externa dos fios, conhecida popularmente como cutícula, prejudicando sua capacidade de reter água e nutrientes essenciais”, explica Gustavo.

2. Danos à estrutura capilar

Os raios UV também podem danificar a proteína capilar, a queratina, que é responsável pela estrutura e resistência dos fios ao atrito do dia a dia. Isso pode resultar em cabelos frágeis, quebradiços e suscetíveis a danos futuros.

3. Desbotamento da cor

A exposição ao sol pode causar desbotamento da cor dos cabelos, especialmente em cabelos tingidos ou com mechas. “Os raios UV penetram na cutícula do cabelo e oxidam os pigmentos da cor, resultando em uma aparência desbotada e opaca. Expor com frequência seu cabelo ao sol, sem os cuidados devidos, fará com que a coloração dure muito menos”, afirma Martins.

4. Alterações na textura capilar

Aliás, o calor do sol pode alterar a estrutura dos cabelos, resultando em uma mudança na textura, como cabelos mais secos, ásperos ou com frizz. Isso ocorre devido à perda de proteínas e lipídios essenciais que mantêm os fios saudáveis e alinhados.

Como proteger os fios?

1. Use proteção solar

Utilize produtos capilares específicos com filtro UV para proteger os cabelos dos danos causados pelo sol. No entanto, existem sprays, cremes e óleos capilares formulados com filtros solares que ajudam a proteger os fios dos raios UV prejudiciais.

2. Cubra os cabelos:

Use chapéus, bonés, lenços ou guarda-sóis para proteger os cabelos do sol direto, especialmente durante as horas de maior intensidade solar, entre 10h e 16h. “Isso ajudará a reduzir a exposição aos raios UV e minimizará os danos aos cabelos. Também protegerá seu couro cabeludo de queimaduras graves”, destaca o dermatologista.

3. Hidrate regularmente:

Mantenha os cabelos bem hidratados, utilizando máscaras capilares hidratantes e condicionadores nutritivos regularmente. A hidratação ajuda a repor a umidade perdida e a fortalecer a estrutura dos fios, tornando-os mais resilientes aos danos do sol.

4. Evite exposição excessiva

Evite a exposição prolongada ao sol sempre que possível, especialmente se seus cabelos estiverem desprotegidos. O especialista recomenda ficar à sombra sempre que possível.

Proteger os cabelos dos danos causados pelo sol é essencial para manter sua saúde e beleza. Lembre-se sempre da importância de cuidar dos seus cabelos durante os dias ensolarados e aproveitar o verão com segurança.