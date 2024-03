Oferta de serviços de saúde especializados aumenta no Caparaó

Em um mês, o Micropolo Regional Caparaó aumentou a oferta de serviços de saúde especializados. Por meio do Programa Saúde Fácil, da Secretaria da Saúde (Sesa), ofertou mais de 4 mil procedimentos entre consultas e exames.

O dado é referente ao mês de janeiro deste ano. Aliás, o número representa um aumento de mais de três vezes quando comparado ao mesmo período de 2023, com 1.577 procedimentos ofertados.

A oferta dos procedimentos são feitas por meio da contratualização com a Santa Casa de Guaçuí. Os atendimentos se concentram na Unidade Saúde Fácil de Guaçuí, contando com 16 especialidades e 28 tipos de exames. O Consórcio CIM Polo Sul administrada a unidade em nível regional.

Em janeiro deste ano, foram disponibilizados 4.229 procedimentos, com 3.102 efetivados. No mesmo período de 2023, a oferta foi de 1.577 procedimentos, com a efetivação de 1.319 deles.

O superintendente da Regional Sul de Saúde, Marcio Clayton da Silva, ressalta que o avanço da oferta de serviços de saúde especializados fortalece a política de regionalização.

“O micropolo Caparaó demonstra, com bons resultados, que se comprometeu a assumir a proposta do Governo do Estado para a redução de filas, ao organizar os fluxos assistenciais entre profissionais de saúde de diferentes níveis de assistência, reduzindo o tempo de espera do paciente”, avalia.

O micropolo abrange, dessa forma, além de Guaçuí, outros 11 municípios: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Fortalecimento da regionalização

Moradora de Guaçuí, Marli Mercúrio, de 54 anos, é usuária dos serviços da Unidade Saúde Fácil. Especialistas de diferentes áreas, como endocrinologia, ginecologia e oftalmologia fazem o seu acompanhamento.

“Antes, eu precisava ir a Cachoeiro de Itapemirim ou a Vitória. Às vezes, eu tinha de ficar fora o dia todo. Agora, não preciso mais me deslocar para longe. Os médicos e os funcionários são ótimos”, elogia.

A coordenadora do Projeto de Gestão do Acesso à Saúde (PGAS), Samilla Coelho Figueira ainda aponta que o processo de regionalização e microrregionalização do acesso é uma importante estratégia.

Aponta ainda a microrregionalização dos atendimentos em consultas e exames como uma importante estratégia no aproveitamento dos serviços de saúde.

De acordo com ela, resulta na queda gradativa do índice de absenteísmo.

“Pois entende-se que aproximar a assistência em saúde por meio do acesso qualificado ao cidadão o impulsiona ao comparecimento dos agendamentos, o que é uma das metas principais do projeto”.

Atenções funcionam em rede

A gerente da Unidade Saúde Fácil de Guaçuí, Juliana de Paula, salienta que o micropolo tem possibilitado a transparência e monitoramento dos processos.

“Isso permite que as Atenções Primária, Secundária e Terciária funcionem em rede, bem como as linhas de cuidados estabelecidas por meio do processo de responsabilização uni-institucional entre hospital e unidade de atendimento especializado”, frisa.

“Temos orgulho em contribuir para entregar aos usuários do micropolo Caparaó um atendimento de maior qualidade, sobretudo mais humanizado”, complementa o supervisor hospitalar da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz.