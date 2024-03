Suspeito de matar vizinho por balde de lavagem de porcos é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu na última segunda-feira (25), um homem, de 65 anos, que tinha um mandado de prisão temporária pela prática do crime de homicídio qualificado consumado. A prisão ocorreu no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

De acordo com as investigações, o capturado é suspeito do assassinato de Gean da Rocha Neves, ocorrido no dia 11 de fevereiro deste ano, no bairro Nova Rosa da Penha. A motivação do crime foi uma discussão entre o autor e o irmão da vítima relacionada a um balde de lavagem para porcos.

Ainda no decorrer da investigação, também foi constatado que a vítima tinha distúrbios mentais e, ao ouvir os disparos de arma de fogo feitos pelo autor na entrada da residência, se dirigiu à porta do imóvel, momento em que foi atingida fatalmente.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.