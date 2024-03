‘Operação Sinal’: 15 conduzidos e 70 celulares apreendidos no ES

A Polícia Civil deflagrou, na última terça-feira (26), a 5ª fase da ‘Operação Sinal’, com objetivo de combater o crime de receptação de celulares nos municípios do Espírito Santo.

De acordo com a PC, a operação foi realizada nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. Na ação, os policiais apreenderam mais de 70 aparelhos celulares, nove notebooks e 15 pessoas foram conduzidas à delegacia.

Sobre a operação, a Polícia Civil informou que mais detalhes serão apresentadas em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (27).

