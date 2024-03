Acusado de assassinar Roseli Valiati é condenado a 25 anos de prisão

Na última terça-feira (26), o júri condenou o pecuarista Alexandre Vaz Nunes a 25 anos de prisão por assassinar e ocultar o corpo da vendedora Roseli Valiati Farias, ocorrido no dia 17 de outubro de 2021.

O julgamento teve início às 9h e terminou por volta 17h. Foram ouvidas as testemunhas arroladas de defesa e acusação. Alexandre foi interrogado, mas fez direito ao silêncio parcial, só respondeu perguntas do advogado dele.

De acordo com o juiz Bernardo Fajardo Lima, o julgamento ocorreu sem intercorrências. “Houve um comportamento civilizado e distinto, tanto por parte de famílias da vítima quanto por parte da família do acusado. O plenário ficou cheio. Várias pessoas da sociedade compareceram para acompanhar o caso, além de estudantes de direito”, comenta.

Portanto, Alexandre foi condenado a 25 anos por homicídio consumado, com três qualificadoras, contra a Roseli Valiati Farias, e também por ocultação de cadáver e posse de munição, que ele mantinha em casa.

Preso após assassinar Roseli Valiati

Alexandre Vaz Nunes está preso desde o dia 20 de outubro de 2021. Ele confessou que matou e enterrou o corpo de Roseli. Contudo, o crime chocou a cidade pela crueldade. Após a condenação, ele segue no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

O acusado matou Roseli com um tiro na cabeça. Ela dormia no sofá da casa de Alexandre. O crime ocorreu no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro, na noite de um domingo, dia 17 de outubro. No entanto, o corpo foi encontrado três dias depois.

No entanto, o corpo da vendedora foi enterrado em uma estrada vicinal da localidade de Marobá, em Presidente Kennedy.

Veículo abandonado

No entanto, na época do crime, imagens coletadas pela polícia, mostraram que Roseli teria chegado à casa de Alexandre por volta das 18h40, dirigindo um Toyota Corolla, de cor prata.

Nas investigações, a polícia divulgou que as imagens do carro foram registradas novamente nas ruas do bairro por volta das 21h. Alexandre foi flagrado por câmeras, após o horário, caminhando em direção à rua de sua residência.

No entanto, no dia seguinte, 18 de outubro, o veículo de Roseli foi encontrado por sua família. Ele estava abandonado no trevo da Viação Itapemirim. Contudo, estava trancado e com seus pertences.