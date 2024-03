Oportunidade! 260 vagas de cursos para o sistema prisional no ES

Uma aula inaugural realizada no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) nesta segunda-feira (18), marcou o começo da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) e a Secretaria da Justiça (Sejus). Aliás, anualmente a instituição vai ofertar 260 vagas em cursos de qualificação profissional, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), para internos e egressos do sistema prisional capixaba.

No Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), 20 internas iniciaram o curso de Cabeleireira com 400 horas de carga horária. Contudo, outros cursos como panificação, costura, fotografia, assistente de logística e artesanato bordado à mão também são realizados em diversas unidades prisionais do Estado. Por ano serão distribuídas 120 vagas para egressos e 140 para internos, pelo período de cinco anos, totalizando 1.300 pessoas impactadas até o fim da parceria.

Aula inaugural

Todavia, o Secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, participou da aula inaugural. “Toda ação ligada à educação traz resultados surpreendentes. Ter o Senac-ES como parceiro muito nos honra pela qualidade no produto ofertado. A gratuidade existe, mas eles decidiram estar aqui, no sistema prisional. São muitas as oportunidades de recomeço que a Secretaria da Justiça busca promover. Por isso, aproveitem a oportunidade. Essa parceria, e tantas outras que firmamos, só enriquece nosso programa de ressocialização”, disse Rafael Pacheco para as alunas internas.



Sobretudo, o Gerente de Projetos e Programas Sociais do Senac Espírito Santo, Romulo Gomes, destacou a importância de ter uma sala de formações profissionalizantes dentro das unidades prisionais. “Essa parceria entre o Senac-ES e a Secretaria de Justiça, por meio do Programa Integra, é um marco para a questão da ressocialização de presos e egressos do sistema prisional no Espírito Santo. Com a qualificação profissional e diplomas reconhecidos no mercado, essas pessoas terão chances concretas de renda e emprego formal”, afirmou.

Encontro

A ocasião também contou com um momento musical, uma vez que internas que fazem parte do Coral Maria Marias também são alunas do curso profissionalizante ofertado.



Jaqueline da Silva Armine Ramos é a instrutora do curso de Cabeleireiro. “O curso é completo e abrange muitos conteúdos. Elas vão aprender desde anatomia, fisiologia, escova, alisamento, coloração, mechas. Tudo relacionado a penteados. É uma profissão que dará base para que elas possam trabalhar como microempreendedoras ou em salões de beleza”, explicou.



Contudo, a interna K.S.R. está otimista com a profissionalização. “É uma chance de renovação. Nós entramos no sistema prisional sem esperança de futuro e quando surge uma possibilidade diferenciada como essa, é um sonho que vamos levar para vida inteira. Mesmo diante do caos que é estar presa, eu enxerguei uma luz diante da oportunidade que recebi”, pontuou a aluna.

Sustentabilidade

Ainda durante o encontro, as participantes ganharam bolsas exclusivas confeccionadas por alunas do Curso de Costureiro do Senac-ES. Os materiais utilizados na produção são remanescentes das Competições de Educação Profissional do Senac 2021 (CSEP) realizadas há três anos, em Vitória.



Aliás, a iniciativa, que tem como destaque a sustentabilidade, nasceu a partir de uma ideia da instrutora do Senac-ES, Madalena Machado. Ela explica a ação. “Uma das propostas da CSEP é o descarte correto dos resíduos. Então, esse material das competições de 2021, que seria descartado, foi utilizado para confeccionar essas bolsas que vão acompanhar as alunas ao longo do curso. Reforçando a importância da responsabilidade ambiental”, disse.