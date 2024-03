Oportunidade! Oito vagas de estagio no Espirito Santo; confira

Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de Odontologia (CRO), Gekril, Induspower, Padaria Monte Líbano, Sesi Porto de Santana e Stone Palace Revestimentos. Estas são as empresas que estão oferecendo vagas de estágio pelo Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a partir desta sexta-feira (22).

São oito vagas de estágio voltadas para quem está cursando ensino técnico e superior, e estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Serra e Vitória.

As chances são nas áreas de: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, eletrotécnica, engenharia elétrica, de controle e automação, nutrição, pedagogia e tecnologia da informação.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.259,20 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas de estágio ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Confira as oportunidades abaixo:

1. VAGA 110885

NOME: CRM – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

CURSOS: Graduação em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Rede de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas relacionadas.

PRÉ-REQUISITOS: 3° ao 5° período

HORÁRIO: 12h às 18h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.259,20 + Auxílio alimentação R$291,85 + Vale transporte

LOCAL: Vitória – ES

2. VAGA Nº 110627

NOME: CRO – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

CURSOS: Administração

PRÉ-REQUISITOS: 2° ao 6° período

HORÁRIO: 09h às 16h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.080,00 + Vale transporte

LOCAL: Vitória – ES

3. VAGA Nº 110868

NOME: Padaria Monte Líbano

CURSOS: Nutrição

PRÉ-REQUISITOS: 4° ao 6° período

HORÁRIO: Segunda à sexta – 13h às 18h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$900,00 + Auxílio transporte (R$ 235,00) + Plano odontológico + Lanche na empresa

LOCAL: Vitória – ES

4. VAGA Nº 110883

NOME: INDUSPOWER

CURSOS: Téc. Eletrotécnica e Téc. Automação

PRÉ-REQUISITOS: a partir do 1° período

HORÁRIO: 07:45 as 11:45 – Segunda a Sexta

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$650,00 + Vale transporte (R$9,70 diário)

LOCAL: Cariacica – ES

5. VAGA Nº 110763

NOME: INDUSPOWER

CURSOS: Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação

PRÉ-REQUISITOS: 6° ao 9° período

HORÁRIO: 12h30 às 16h30 – segunda à sexta

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 + Vale transporte

LOCAL: Cariacica – ES

6. VAGA | FINDES – SESI

NOME: SESI Porto de Santana

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: Cursando do 1° ao 6° período;

Horário: (a definir) – Vagas para período matutino e vespertino;

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$950,00 (média) + Vale Transporte

LOCAL: Vitória – ES

7. VAGA Nº 110721

NOME: STONE PALACE REVESTIMENTOS LTDA

CURSOS: Arquitetura e Urbanismo

PRÉ-REQUISITOS: Mínimo 5° período | Máximo 8° período

Horário: segunda a sexta – 08h as 13h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$1.000,00 + Auxílio transporte (R$9,40)

LOCAL: Serra – ES

8. VAGA Nº 110856

NOME: GEKRIL

CURSOS: Ciências Contábeis

PRÉ-REQUISITOS: Mínimo 3° período | Máximo 5° período

Horário: segunda à sexta – 08h as 15h (1hr de intervalo)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$1.000,00 + Auxílio alimentação R$400,00 + Auxílio Transporte R$206,80

LOCAL: Serra – ES

