Oportunidades! Vagas de estágio aumentam durante o 1º trimestre do ano

Os primeiros três meses do ano podem ser positivos para estudantes que estão em busca de uma vaga de estágio. Em 2023, aproximadamente 10.500 jovens passaram pelo programa de estágio do Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). Agora, no início do ano, após o período de férias, o momento é ideal para os estudantes procurarem estágios.

Além da chance de aprender mais sobre a profissão escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada tão almejada para o mercado de trabalho. O estagiário pode contribuir de maneira criativa na empresa, somando dessa forma, essa experiência às atividades acadêmicas, se graduando com um olhar maduro sobre a profissão escolhida, e claro, sem esquecer da possibilidade de se destacar profissionalmente e ser efetivado pela empresa.

Segundo Valquíria Dadalto, gerente do CIEE-ES, apesar do Centro de Integração ofertar vagas todos os meses, no 1º trimestre do ano as ofertas de oportunidades crescem consideravelmente. “É o momento perfeito para buscar estágios e colocar em prática tudo o que foi aprendido em sala de aula. O estágio é o primeiro passo para conquistar o emprego, adquirir experiência profissional, desenvolver habilidades e construir networking”, destaca.

Para nível superior, as áreas com maior possibilidade de abertura de vagas de estágio são nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Informática, Pedagogia, Comunicação Social e Marketing. Já nos níveis médio e técnico, o maior volume de vagas deve ocorrer para os cursos de Administração, Logística, Informática e Enfermagem.

Vagas de estágio nesta semana

Entre os dias 1º e 8 de março, o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com excelentes oportunidades para estágio, oferecendo um total de 184 vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior. São 135 para início imediato em áreas de nível superior e 49 vagas para nível médio/técnico.

O estagiário receberá bolsa auxílio, variando de R$600 a R$1.200 mensais, além de vale transporte e outros benefícios eventualmente oferecidos. É importante lembrar que, para se inscrever, é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

Os interessados em conquistar uma das vagas podem se inscrever gratuitamente pelo portal www.ciee-es.org.br

É só acessar, preencher o formulário e cadastrar o currículo.

Confira tabela com vagas detalhadas: