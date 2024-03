Organização criminosa que ofertava diplomas falsos é descoberta no ES

A Polícia Civil (PC), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), deflagou uma operação contra uma organização criminosa no bairro Glória, em Vila Velha.

Segundo a PCES, a polícia realizou a ação com o intuito de combater uma organização criminosa voltada a oferta de falsos cursos de mestrado, doutorado e serviços de revalidação de diplomas.

Além disso, nas buscas, os policiais civis determinaram a suspensão da atividade econômica, o bloqueio de todas as contas bancárias da instituição financeira e de seus sócios, além do bloqueio de veículos automotores que possuírem.

Leia também: PC e EDP flagram furto de energia em galpão de reciclagem no ES

De acordo com a PCES, a equipe apreendeu centenas de diplomas com nomes de estudantes, materiais utilizados para a confecção dos diplomas, dentre outros itens utilizados.

Confira as dicas da polícia para não cair em golpes de diplomas falsos:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.