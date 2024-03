Oscar 2024: Emma Stone vence como melhor atriz por ‘Pobres Criaturas’

Emma Stone foi anunciada como a vencedora do Oscar de melhor atriz em 2024 na noite deste domingo, 9. Ela já havia recebido um prêmio na categoria por La La Land, em 2017.

A categoria de melhor atriz era considerada a mais incerta neste ano, com a disputa entre ela, que interpretou Bella Baxter, ressuscitada por um cientista em Pobres Criaturas, e Lily Gladstone, como Mollie Burkhart, casada com o personagem de Robert De Niro em Assassinos da Lua das Flores.

No começo da carreira, a atriz chamou atenção em filmes voltados ao público adolescente, como Superbad – É Hoje, Zumbilândia e A Mentira, além de ter vivido Gwen Stacy nos filmes Homem-Aranha. Ela passou a integrar o elenco de filmes premiados, como Histórias Cruzadas (2012), Birdman (2014) e o próprio La La Land (2017). Outro de seus destaques recentes foi a protagonista de Cruella.

Emma Stone full speech for her Best Actress win #Oscarspic.twitter.com/FiKXHxgoVz