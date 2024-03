Paixão de Cristo: penitenciárias do ES recebem ações religiosas

Na semana em que se celebra a Paixão de Cristo, segmentos religiosos que atuam no sistema prisional capixaba desenvolvem ações de espiritualidade com as pessoas privadas de liberdade. Atualmente, 2.712 voluntários religiosos atuam em todas as 37 unidades prisionais do Estado. São 27 denominações, divididas em 154 grupos.

A Missa de Lava Pés, tradição do catolicismo, será realizada em diversas unidades prisionais nesta quinta-feira (28). Na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), o evento encerra as celebrações da Semana Santa, com missa presidida pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a Pastoral Carcerária.

LEIA TAMBÉM:

Na Penitenciária de Segurança Média de Colatina (Psmecol), internos celebraram o período com o Coral de Sinos do Colégio Adventista do município nessa terça-feira (26). O grupo é formado por 12 sineiros que percorreram todas as galerias da unidade prisional entoando músicas e mensagens de esperança.

Celebrações da Santa Ceia também estão sendo realizadas pelos segmentos evangélicos. A Assessoria de Assistência Religiosa (ASRE) da Secretaria da Justiça (Sejus) coordena os trabalhos desenvolvidos nas unidades prisionais do Estado, em conjunto com o Grupo de Trabalho Interconfessional do Sistema Prisional (Ginter). A coordenadora da ASRE, Maria Jovelina Debona, explica que a assistência socioespiritual é um importante instrumento de ressocialização.

“Além de ser um direito previsto na Lei de Execução Penal (LEP), procuramos promover ações de espiritualidade nas unidades prisionais como forma de ressocialização. O respeito às diversas crenças e cultos é garantido para as pessoas privadas de liberdade e conseguimos, dessa forma, reunir diversos segmentos religiosos para atender às necessidades da população carcerária que deseja proferir sua fé, de acordo com sua crença”, disse Maria Jovelina Debona.

Sobre o Ginter

O Ginter é composto por assessores teológicos que contribuem de forma voluntária com a Sejus para a assistência religiosa no sistema prisional. Além de qualificar os voluntários que atuam nas unidades prisionais, o grupo também atua na ampliação da assistência espiritual oferecida nos presídios.

Para participar da oferta de assistência religiosa no sistema prisional capixaba, basta entrar em contato com a Assessoria de Assistência Religiosa da Secretaria da Justiça no telefone (27) 3636-5832 e pelo endereço de e-mail: [email protected]