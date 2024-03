Paneleiras inspiram novo espetáculo de dança contemporânea capixaba

Inspirada nas Paneleiras de Goiabeiras de Vitória (ES), a companhia de dança contemporânea Projeto EluzArtes está construindo um novo espetáculo, que já tem duas apresentações de estreia confirmadas, para os dias 18 e 19 de maio, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória. A produção inédita tem como coreógrafa a renomada multiartista carioca Giselda Fernandes e conta com recursos do Funcultura do Governo do Estado do Espírito Santo.

A apresentação e o projeto chamam-se “Búredì”, que na língua iorubá significa “aquela que faz panela com as mãos”, em referência direta ao trabalho das paneleiras. A performance se inspira nelas e em seu ofício e usa a panela de barro como base da construção coreográfica, mas trata de mulheres de maneira geral, com foco na memória e na coragem delas.

“É um mergulho na diversidade das bailarinas intérpretes do Projeto EluzArtes, criando uma atmosfera ritualística”, afirma a idealizadora e realizadora do Búredì, a dançarina Lalau Martins. Criado em Vitória em 2009, a companhia de dança Projeto EluzArtes foca na maturidade das integrantes, explorando seus corpos em movimento, com diversas linguagens.

Conceito

Contratada pelo Projeto EluzArtes para coreografar o Búredì, a multiartista carioca Giselda Fernandes é uma referência internacional em dança contemporânea e tem entre as suas principais marcas reconhecidas o desenvolvimento e a aplicação de uma metodologia própria em oficinas de dança com objeto, com o conceito próprio criado, objeto-partner. O Projeto EluzArtes viu nesse conceito uma forma de desenvolver o espetáculo Búredì.

“Nós não vamos contar a história das paneleiras, nem podemos nos apresentar no lugar delas. Mas, inspiradas no trabalho delas, estamos desenvolvendo um espetáculo que cria um ritual, que tira o movimento das próprias bailarinas intérpretes do Projeto EluzArtes, com suas idades variadas, com suas trajetórias variadas. O espetáculo é sobre estas mulheres, com a memória e a coragem das paneleiras que tanto nos inspiraram e entraram na gente. É sobre a força feminina, o movimento feminino. É um espetáculo surpreendente e potente porque estas mulheres, estas bailarinas, são diversas, e diversidade é potência”, explica Giselda.

A contratação de Giselda Fernandes faz parte do movimento do Projeto EluzArtes de contar com profissionais da dança de renome nacional e internacional para contribuir diretamente com os seus espetáculos. “Estamos sempre em contato com bailarinos do Brasil e do mundo, mas trazer para trabalhar aqui conosco é diferente e tem sido maravilhoso”, explica Lalau Martins.

Residência artística

A construção da apresentação teve início em 2023, com a realização de oficinas, presenciais e online, dois ensaios semanais e até uma visita técnica ao galpão das paneleiras e ao local de onde elas obtêm o barro para fazer as panelas, no Vale do Mulembá, em Vitória. Giselda Fernandes participou da visita e de algumas oficinas.

O ponto alto da preparação, porém, foi a realização de uma residência artística com a artista entre os dias 08 e 14/01, na Serra (ES). A residência artística é um período de imersão em que há colaboração entre as dançarinas/intérpretes para a criação de uma coreografia ou de um espetáculo. A experiência contou com a dedicação das artistas em tempo integral, muitas trocas de experiências, ideias, técnicas e construção de movimentos.

Agora, antes da estreia, estão sendo realizadas mais oficinas presenciais e está previsto uma nova visita ao galpão das paneleiras e um ensaio aberto, em data e local a serem definidos, com Giselda presente.

Toda essa construção é viabilizada com os recursos do projeto aprovado no Edital 10/2022 – Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo – Residência Artística: “Búredì”, do Funcultura do Governo do Estado do Espírito Santo.

Confira os créditos do espetáculo: as dançarinas são Bartira Zanotelli, Eluza Santos, Isabella Ferreira, Lalau Martins, Maria Helena Braga, Meryele Stinghel e Valéria Calmon. O projeto “Búredì” tem também: produção de Gabriela Prado; fotos e vídeos de Penny Kopernick e Niara Chaves; trilha sonora de Mfive; iluminação de Maytê Hensso; assessoria de imprensa de Altercom Comunicação Empresarial; e apoio do Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas”, da Escola CriDança e do Alma Andaluza Estúdio de Dança.