Paróquia de Mimoso do Sul celebra festa do padroeiro com Missa Solene

A Paróquia São José, localizada em Mimoso do Sul, celebrou na última terça-feira (19), a festa de seu padroeiro, São José. A ocasião foi marcada por uma missa solene presidida pelo padre José Carlos Ferreira da Silva, Vigário Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que, representou o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP.

A celebração foi concelebrada pelos padres Gracione Augusto Alves e Clébson de Souza Rodrigues, além de numerosa representações de fiéis devotos de São José.

Durante a homilia, padre José Carlos refletiu sobre o Evangelho de Mateus (Mt 1,16.18-21.24).

“Quem são os santos?” Questionou o sacerdote “São as pessoas que estão próximas à Jesus. E quem foram as pessoas mais próximas à ele? Maria e José ”

Padre Gracione, pároco da Paróquia São José, expressou a alegria da comunidade paroquial em acolher padre José Carlos para esse momento de comunhão e fraternidade. Ele destacou que a comunidade está engajada em testemunhar a fé, seguindo o exemplo do marido da mãe de Deus.

As celebrações a São José, deu-se início com a tradicional procissão pelas ruas de Mimoso do Sul. À frente dos fiéis, a imagem de São José, por onde passava, era motivo de alegria e emoções. A procissão saiu da Praça Central e a missa campal aconteceu em frente ao Salão Paroquial, devido ao número de pessoas.