Páscoa frustrada! PM prende suspeito de furtar torta e chocolates no ES

Um homem foi preso em flagrante após furtar torta de bacalhau e chocolates em um supermercado no Espírito Santo, nesta quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), uma guarnição foi acionada por um dos seguranças do estabelecimento comercial para atender a uma ocorrência no bairro Vila Rubim em Vitória.

LEIA TAMBÉM: Luto em Cachoeiro: morre, aos 94 anos, primeira fã de Roberto Carlos

No local, o profissional relatou que havia sido visualizado pelo videomonitoramento do supermercado um indivíduo subtraindo mercadorias e saindo do local sem realizar o pagamento.

“O segurança disse que após ser comunicado do fato, conseguiu abordar o suspeito na calçada, já fora do estabelecimento”, informa a PM por meio de nota.

Em posse do indivíduo, segundo a polícia, foi encontrado 1,118kg de torta de bacalhau no valor de R$ 111,62; duas caixas de bombom, no valor de R$ 65,80; dois desodorantea aerossol, no valor de R$ 37,98; uma peça de picanha bovina, pesando 4,150kg, no valor de R$ 373,08; um chocolate, com preço de R$ 4,79 e um suco, no valor de R$ 1,49.

Segundo a PM, o suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia Regional.