Passeio ciclístico movimentou as ruas de Cachoeiro neste domingo (3)

No último domingo (3), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (SEMESP), promoveu um animado passeio ciclístico em comemoração aos 157 anos de emancipação da cidade. A manhã ensolarada foi marcada por energia e esportividade com mais de 100 pessoas pedalando pelas principais ruas e avenidas da região central do município.

Contudo, o ponto de encontro do passeio ciclístico foi na Praça de Fátima, bairro Guandu, iniciando a concentração às 7h. Às 8h, os ciclistas partiram rumo à Av. Beira Rio, atravessando a Ponte Guadalajara (Ilha da Luz), seguindo pela Rua Samuel Levi. Assim, o percurso continuou pela Av. Pinheiro Júnior, Rua Moreira, Rua Coronel Borges, atravessando a Ponte do Arco, Rua Amâncio Silva, Rua Dr. Deolindo, Rua 25 de Março, encerrando o trajeto de volta à Praça de Fátima.

O prefeito Victor Coelho, presente no evento, ressaltou a importância do fortalecimento e investimento no esporte no município. “O esporte é uma ferramenta essencial para promover a saúde, integração e qualidade de vida. Estamos comprometidos em investir cada vez mais nessa área, proporcionando eventos como este que envolvem a comunidade e fortalecem os laços da nossa cidade”, declarou o prefeito.

Aliás, o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida Ramon Silveira destacou a alegria e a participação das pessoas no evento. “Ver as famílias, amigos e amantes do ciclismo unidos em proveito da saúde e do lazer é extremamente gratificante. Estamos empenhados em continuar promovendo oportunidades como essa, que favoreçam a prática esportiva e proporcionem momentos de diversão para todos”, afirmou o secretário.

Além da alegria proporcionada pelo passeio, o evento teve caráter solidário ao arrecadar mais de 100 caixas de leite, destinadas ao Banco de Alimentos do município. Todavia, contribuindo para a alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sorteio do passeio ciclístico

Contudo, ao final do passeio, em parceria com a loja Pedal de Ouro, foram sorteadas duas bicicletas entre os participantes. Assim, as felizardas Fátima Navarro e Elisa Manoel Coelho levaram para casa as novas companheiras de pedalada.