PF faz operação contra o tráfico de drogas no Espírito Santo

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal está realizando uma operação para combater o tráfico de drogas no Espírito Santo. De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal de Vitória contra grupo de pessoas supostamente associadas à maior facção criminosa do RJ, que estariam envolvidas em tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

A investigação teve início em julho/2023 com a prisão em flagrante de um indivíduo de 30 anos, surpreendido durante fiscalização da Polícia Federal ao desembarcar de um ônibus vindo do Rio de Janeiro, transportando 02 tabletes de maconha, 20 tabletes de pasta base de cocaína, uma pistola calibre .380, 1 carregador de pistola calibre .40, e cinquenta e sete munições calibre .40.

Com a avanço das investigações, evidenciou-se a existência de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo, notadamente entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Efetivo

No cumprimento das medidas estão sendo empregados 150 policiais federais divididos em equipes de polícia judiciária e grupos de pronta intervenção policial. Além disso, eles contam com o apoio tático da Polícia Penal e Polícia Civil do Espírito Santo.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Vitória, Governador Valadares e São Paulo. A investigação busca agora obter novas provas do envolvimento dos investigados e identificar outras pessoas que teriam participação nos crimes.

Caso sejam condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Nestes casos, as penas somadas podem chegar a 25 anos de reclusão, além do comércio ilegal de arma de fogo. Caso seja confirmada a participação de cada investigado na compra e venda das armas, crime cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão.