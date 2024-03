Plataforma capixaba fecha parceria para oferecer cursos de inglês no ES

A English Work, plataforma capixaba de ensino on-line de inglês, acaba de fechar parceria com o Instituto Ponte, organização ligada à área da educação, para disponibilizar aos alunos da instituição que estão cursando o Ensino Superior acesso gratuito ao curso de idioma.

As bolsas de estudo, que incluem todo o material didático digital para universitários de cinco estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Cada um dos contemplados pode acessar a plataforma e fazer as aulas durante 12 meses.

Democratizar o acesso ao curso de inglês

Todavia, para o cofundador e diretor Comercial da English Work, Danilo Miglio, a parceria com o Instituto Ponte reforça o propósito da empresa de democratizar o acesso ao ensino do inglês. “Nossa missão é colaborar com o desenvolvimento de pessoas que não teriam condições financeiras para arcar com um curso de idioma. Aliás, com a ajuda de projetos sociais como o Instituto Ponte, conseguimos proporcionar oportunidades para jovens de vários cantos do Brasil. Que não teriam contato com escolas tradicionais de línguas estrangeiras em suas localidades”, analisa Danilo.

De acordo com Mariana Biasutti, coordenadora de Desenvolvimento do Instituto Ponte Híbrido. O curso de inglês gratuito, on-line é mais um recurso para o estudante atendido pelo Instituto Ponte se preparar para o mercado de trabalho. “O inglês não é mais um diferencial e sim um requisito obrigatório para o currículo. É importante ter domínio do idioma para estar bem preparado para futuras oportunidades. Como a plataforma conta com aulas gravadas. Assim, exige mais disciplina e dedicação, entendemos que os alunos mais maduros, entre 19 e 20 anos, seriam o público ideal”, ressalta a coordenadora.

Sobretudo, criado em 2014, o Instituto Ponte visa a ascensão social de jovens em vulnerabilidade social em uma geração por meio da educação de qualidade.