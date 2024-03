Plenária destaca investimentos do governo Lula em Cachoeiro

A quantidade de recurso destinada pelo governo federal, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para Cachoeiro foi um dos destaques da plenária, promovida pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PV, PCdoB e PT, nesta sexta-feira (1), na Câmara da Capital Secreta.

Segundo os dados apresentados, em 2023, o governo Lula já transferiu R$ 242,69 milhões para o município aplicar somente em obras e serviços públicos.

No que diz respeito a assistência social, o total transferido no mês foi de R$ 8,7 milhões. Através do Bolsa Família, 12,7 mil famílias receberam o benefício, sendo 86,7% das delas chefiadas por mulheres.

Por meio do programa de alimentação escolar, cerca de 23,1 mil estudantes foram atendidos.

O governo federal ainda destinou para Cachoeiro R$ 1,7 milhões para a cultura, através da Lei Paulo Gustavo.

Por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, conforme apontam os números, 143 moradias foram contratadas via FGTS, com valor de R$ 19,2 milhões.

A Capital Secreta ainda conta com 13 equipes atuando através do Brasil Sorridente e 23 médicos em atividade pelo programa Mais Médicos.

A plenária ainda destacou que 12,1 mil pessoas já foram beneficiadas com a Farmácia Popular e 4,0 mil famílias com o Auxílio-gás.

Ainda reforçou a destinação de recursos, através do Novo PAC, para construção de novos trechos do contorno de Cachoeiro de Itapemirim.

O evento, que marcou o lançamento oficial da pré-candidatura de Carlos Casglione (PT) a prefeito de Cachoeiro, também contou com a presença do senador Fabiano Contarato (PT); dos deputados federais Helder Salomão e Jack Rocha, do deputado estadual João Coser e lideranças políticas do Estado do Espírito Santo