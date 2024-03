Suspeito de tentativa de homicídio no ES é preso no RJ

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem, em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.

Os Policiais civis chegaram ao paradeiro do suspeito depois de informações colhidas numa abordagem ao veículo da companheira dele, que adentrou o Espírito Santo pela divisa em São Francisco de Itabapoana.

Assim, os policiais foram à localidade de Ponto de Cacimbas e localizaram o preso saindo de uma propriedade rural. No entanto, os policiais abordaram o veículo do preso e encontraram uma pistola Taurus, modelo TH calibre .40, municiada com 15 munições.

Entretanto, o preso informou que em sua casa havia munições e coletes balísticos. Na casa, os policiais apreenderam 75 munições calibre 9mm, 18 munições calibre .380, 21 munições calibre .40, três carregadores e dois coletes balísticos.

Portanto, os policias civis conduziram o preso e os materiais apreendidos para a 147 Delegacia de Polícia de São Francisco de Itabapoana.

No Espírito Santo, adolescente morre após receber descarga elétrica em Presidente Kennedy

Um adolescente, de 17 anos, morreu após receber uma descarga elétrica em uma obra na tarde da última segunda-feira (11), em Jaqueira, em Presidente Kennedy, no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram ao Hospital Tancredo Neves, pois teria dado entrada um jovem de 17 anos vítima de acidente de trabalho. Uma âmbulancia de Jaqueira socorreu a vítima para o hospital.

No local, o médico de plantão disse que a vítima chegou sem vida no hospital, pois teria recebido uma descarga elétrica e caído de uma altura de aproximadamente seis metros.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.