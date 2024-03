PM realiza apreensões de materiais do tráfico de drogas em Ibatiba

A Polícia Militar apreendeu no último sábado (2), materiais utilizados no tráfico de drogas em Ibatiba, no Sul do Espírito santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), na ação foi realizada por policiais da Força Tática do 14º Batalhão, que apreenderam um pedaço de pasta base, 13 pedras de crack, quatro buchas de maconha, R$ 449,00, uma balança de precisão, dois giletes com resquícios de crack, um celular, um relógio e material de preparo das drogas.

Portanto, os materiais apreendidos foram entregues na 11ª Delegacia Regional em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre detidos.