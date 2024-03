Polícia apreende 100kg de maconha dentro de residência no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), apreendeu aproximadamente 100 quilos de maconha durante uma operação deflagrada na tarde da última terça-feira (5), em uma residência desabitada no bairro Costa Dourada, na Serra.

De acordo com a PCES, as investigações tiveram início a partir de informações do setor de inteligência do Denarc, que mapeou um possível depósito de drogas no município da Serra.

Leia também: Dupla é detida com armas e munições durante operação em Iúna

Durante as diligências de campo, as equipes localizaram uma residência desabitada, onde foram encontrados 110 tabletes de maconha, que totalizaram aproximadamente 100 quilos.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar a autoria e demais circunstâncias do crime.