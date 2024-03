Polícia apreende 117 papelotes de cocaína e prende suspeitos em Ibatiba

A Polícia Militar apreendeu 107 papelotes de cocaína e 76 pedras de crack na tarde da última quinta-feira (7), no bairro São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

A PM informou que policiais militares receberam denúncias de que havia chegado drogas para um cidadão que estaria dominando a distribuição e que teria distribuído para seus comparsas realizarem as vendas no bairro São José.

Além disso, foi feito monitoramento no local e acionado a equipe da Força Tática para realizar abordagem, onde um homem foi flagrado saindo de um barraco portando uma arma de fogo e que ostentava constantemente próximo dos demais suspeitos. Posteriormente, saiu correndo de uma casa com duas sacolas e teria entregue a outro homem.

Segundo a PM, esse homem teria escondido as sacolas do lado externo de uma residência debaixo de umas telhas e entregue algum objeto a outros suspeitos. Ao entregar a sacola, um suspeito foi para frente do beco e escondeu parte do objeto que recebera próximo a alguns tijolos.

Após a abordagem aos suspeitos, foram apreendidos uma porção de maconha, 117 papelotes de cocaína, 76 pedras de crack, um revolver calibre 22, cinco munições .32, quatro munições .22, uma faca, um celular e R$ 1.256,00 em espécie.

Portanto, os seis envolvidos e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.