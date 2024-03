PRF apreende 3 milhões de cigarros contrabandeados em Atílio Vivácqua

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três milhões de cigarros contrabandeados que estavam em um caminhão baú na madrugada desta sexta-feira (8), no km 427 da BR-101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão Mercedes/Benz, de cor branco, durante fiscalização. Questionado sobre a carga, o condutor afirmou transportar material gráfico (papel), mas não apresentou nota fiscal da carga alegada.

No entanto, os agentes realizaram uma fiscalização no interior do baú do caminhão e encontraram 300 caixas fechadas de cigarro, da marca Gift, que contabilizaram cerca de 3.000.000 milhões de unidades de cigarros.

Diante das circunstâncias, o motorista foi conduzido, juntamente com o caminhão e toda a carga, para a delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, para a efetivação do flagrante.