Polícia Civil desmantela laboratório para cultivo de maconha no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou na última quarta-feira (13), uma operação policial no bairro Nova Zelândia, no município da Serra, com o intuito de desmantelar um laboratório para cultivo da maconha na região da Grande Vitória.

Segundo a PCES, durante a ação, os policiais prenderam os dois homens, de 36 e 29 anos. A polícia o investigavam por manterem um laboratório para cultivo de maconha no município.

No entanto, a polícia informou que as investigações tiveram início após a equipe averiguar que o investigado de 36 anos seria responsável por manter um laboratório para cultivo de maconha. Além disso, para posterior distribuição da droga na Grande Vitória.

Entretanto, no dia da ação, a equipe de policiais civis se deslocou até o endereço do laboratório, localizado no bairro Nova Zelândia, logrando êxito em prender o proprietário do laboratório, juntamente com seu comparsa de 29 anos.

No momento da abordagem, os suspeitos estavam desmontando a estrutura para cultivo de cannabis que funcionava no interior de um grande galpão.

No entanto, a polícia apreendeu no local 700 gramas de maconha, uma balança de precisão, sistema de irrigação, além de fertilizantes e dinheiro em espécie. A PC não informou o valor exato do dinheiro apreendido na ação.

Portanto, os detidos de 36 e 29 anos, responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, os policiais civis o encaminharam para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.