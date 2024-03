Polícia Civil estoura fábrica clandestina de armas em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) estourou, na manhã desta sexta-feira (22), uma fábrica clandestina de armas localizada em Pedro Canário, durante a Operação Senhor das Armas.

De acordo com a PC, ao chegar para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, os policiais foram recebidos pelo próprio suspeito, de 43 anos, que estava armado. Entretanto, ele não ofereceu resistência e foi informado que também havia um mandado de prisão contra ele.

No entanto, na área externa da residência, os policiais encontraram maquinários industriais, insumos, cartuchos e material para recarga de munição, peças para montagem de armas de fogo, além de armas com capacidade de funcionamento.

Na ação, os policiais apreenderam sete armas longas montadas, uma garrucha, três armas longas de pressão e 15 coronhas de espingarda. Além disso, a equipe também encontrou 17 canos de espingarda, quatro revólveres, um simulacro de pistola, diversas munições e estojos de vários calibres, diversos materiais para recarga de munição e maquinário utilizado na fabricação de armas e munições. Apesar do farto material, o investigado alegou ter uma oficina e negou a atividade clandestina.

“Levantamentos da nossa delegacia indicam que ele realmente tem uma oficina registrada como empresa, entretanto, não encontramos, até agora, que tipo de material lícito seria fabricado nesta oficina. A quantidade de material e as informações que obtivemos nos levam a crer que ele forneceria armas para criminosos do norte do Espírito Santo e sul da Bahia. A investigação vai ter continuidade na Delegacia de Polícia de Pedro Canário”, explicou o titular da DP de Conceição da Barra, delegado Roberto Fanti.

Investigação começou a partir de homicídio

A ação desta sexta-feira foi realizada com apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), Delegacia Regional de São Mateus e Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário. As investigações tiveram início no dia 05 de fevereiro, quando um homem foi morto a tiros, dentro de casa, na Comunidade Água Preta, zona rural de Conceição da Barra.

A partir dos levantamentos, a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra chegou a um suspeito, de 35 anos, morador do assentamento Valdício Barbosa, na Zona Rural de Conceição da Barra. Nesta quinta-feira (21), uma equipe policial deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Os policiais encontraram munições e armas, entre elas, um revólver, que pode ter sido usado no homicídio. O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.

“Com autorização judicial, tivemos acesso ao celular dele, por meio do qual confirmamos nossas suspeitas com relação à autoria do homicídio. Também chegamos ao segundo suspeito, morador de Pedro Canário. Representamos pelas prisões temporárias dos dois e solicitamos um mandado de busca e apreensão na casa do segundo suspeito, o que foi autorizado pelo Poder Judiciário. Lá, encontramos a fábrica de armas”, explicou o titular da DP de Conceição da Barra, delegado Roberto Fanti.

Segundo o delegado, a prisão deste segundo suspeito não só desarticula o fornecimento de armas na região, como possibilita a elucidação de outros homicídios cometidos na região norte. Com autorização judicial, a Polícia Civil teve acesso ao celular do investigado, onde havia informações sobre outros crimes em investigação.