Polícia Civil identifica mais uma vítima da tragédia em Mimoso

A Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) informou que os três corpos do sexo feminino, inicialmente não identificados, foram todos reconhecidos no fim dessa segunda-feira (25).

A criança foi identificada como Heloiza Cornelio Pastor, de 08 anos, e seu corpo foi liberado para os familiares. Os outros dois corpos permanecem no Serviço Médico Legal (SML) aguardando liberação.

Além disso, o 18º óbito de Mimoso Sul foi reconhecido como sendo uma criança chamada Leonardo Fernandes Medeiros de Souza. O corpo ainda aguarda liberação dos familiares.

Nomes das vítimas identificas:

Apiacá:

Clara Treggi Moutinho

José Ricardo de Oliveira Queiroz

Mimoso do Sul:

Sexo Feminino – Liberados:

Adair Antônia Fernandes Medeiro

Denise Beraldes Mendes

Flávia Barbosa Almeida

Gilda Hastemreitez Leite

Lorena Moraes Miguel

Luzia Catarina de Souza Gonçalves

Rosa Tome Poldi

Heloiza Cornelio Pastor, 8 anos

Sexo Masculino – Liberados:

Antonio Marcos Fernandes de Souza

Davi Gomes da Silva

Nelson Martins

Rodrigo Moraes Miguel

Sergio Luiz de Souza

Aguardando Liberação no SML – Reconhecidos

Ester Santána dos Santos*

João Carlos Alves Ferreira*

(⁠ vítima não possuía familiares, aguardando liberação judicial para sepultamento.)

uma idosa – Regina Montella Vançato

uma adolescente – Denise Ramos Vançato

um menino- Leonardo Fernandes Medeiros de Souza

A PCIES orienta que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação. Endereço: Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na rua Deodoro da Fonseca, nª 02, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP 29306-329