Polícia Civil prende suspeito de abusar de filha de 16 anos

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por suspeita de abusar sexualmente da filha de 16 anos de idade. A prisão foi realizada na tarde dessa terça-feira (19), no bairro Tiradentes, no município de Cariacica.

De acordo com a PC, a prisão ocorreu por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA).

O indivíduo estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado do Pará, pelo crime de abuso sexual cometido contra a própria filha, de 16 anos. Ele foi preso em casa e não reagiu à prisão.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial para procedimentos de praxe e, após encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.