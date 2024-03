Polícia prende motorista embriagado envolvido em acidente em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC), prendeu o homem que conduzia o veículo envolvido no acidente na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro.

Segundo a Polícia Militar, o motorista informou aos militares que trafegava com o veículo, quando a moto invadiu a contramão e bateu de frente.

Leia também: PRF detêm homem com arma e drogas em Marechal Floriano

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu o piloto, de 29 anos e a garupa, de 24 anos, em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Além disso, de acordo com a PM, a equipe médica informou que as vítimas tiveram múltiplas fraturas pelo corpo.

O Samu também socorreu o motorista do carro, de 43 anos, para o hospital. Em seguida, o encaminharam para a 7ª Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil autuou o motorista em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A polícia o encaminhou ao presídio.

A Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou uma moto roubada que estava sendo conduzida por um casal, no centro da cidade. Conforme determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), a Guarda Municipal de Cachoeiro foi até o local para atender a ocorrência.

No entanto, o sistema de vídeo monitoramento informou que a motocicleta Yamaha, de cor branca, havia passado pelo “cerco inteligente”, onde foi identificada a restrição de furto/roubo do veículo.

Portanto, a Guarda Municipal conduziu o condutor e a carona (garupa) para à 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões ou maus tratos por parte das guarnições, sendo necessário o uso de algemas. Os agentes entregaram eles à autoridade policial de plantão para providências cabíveis. Além disso, o veículo foi removido para o pátio credenciado pelo DETRAN-ES.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.