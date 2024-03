PRF detêm homem com arma e drogas em Marechal Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), deteve um homem que transportava uma arma de fogo e drogas em Marechal Floriano.

Segundo informações da polícia, o motociclista estava conduzindo uma moto com o licenciamento vencido. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre .380 e uma pequena quantidade de maconha.

Portanto, os agentes encaminharam a ocorrência para a delegacia do município.

Apesar dos progressos, ressaltamos a importância da vigilância contínua da PRF e do cumprimento das leis de trânsito por parte dos condutores, sempre com vistas à garantia dessa tendência positiva, proporcionando mais segurança e cidadania a todos.

Essas ações demonstram a importância das operações de fiscalização da PRF para manter a ordem e a segurança nas estradas. O trabalho incansável dos agentes resulta na interrupção de atividades criminosas e na apreensão de itens ilícitos que possam representar perigos para a sociedade.

Criada pelo Presidente Washington Luís em 24 de julho de 1928, a “Polícia de Estradas” foi denominada em 1945 como Polícia Rodoviária Federal.

Com o advento da Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal foi institucionalizada e integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Além disso, sob o novo diploma legal, consolidou sua missão com a segurança pública, além das rodovias federais.

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal tem sob sua responsabilidade a segurança viária e a prevenção e repressão qualificada ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais em todos os estados brasileiros e nas áreas de interesse da União. Uma instituição que provê a pronta resposta federal às mais diversas demandas de segurança pública do Brasil.

