Policiais Militares salvam bebê engasgado com leite materno no ES

Em uma ação rápida e eficiente, policiais militares salvaram a vida de um bebê, de apenas vinte dias de nascido, que estava engasgado. O fato ocorreu na última quinta-feira (14), por volta das 19h, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a corporação, os policiais militares realizavam patrulhamento pela na BR-101, no bairro Canivete, quando foram acionados por dois homens a bordo de um veículo. Eles estavam desesperados e relataram aos militares que um bebê do sexo masculino, havia se engasgado com o leite materno.

Diante da situação, imediatamente o soldado Campos iniciou o atendimento com a “Manobra de Heimlich” para desobstruir as vias respiratórias. Com o procedimento, a criança voltou a respirar. Em seguida, a equipe acompanhou o condutor e os ocupantes do veículo, e o militar que estava com a criança ao hospital mais próximo.

Ao chegar ao hospital, o bebê ficou aos cuidados da equipe médica, já com a saúde restabelecida.

Foto: Divulgação PMES