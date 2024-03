População dá tiro em PMs após tentar saquear carga de remédio em Mimoso

Policiais militares impediram que uma carga de remédio fosse saqueada após um acidente no km 493 da BR-101 Sul, em Mimoso do Sul, na madrugada da última terça-feira (19).

A Polícia Militar informou que a equipe foi acionada para atender a ocorrência de acidente com um caminhão carregado de remédios. Porém, segundo relatos do Ciodes, haviam pessoas saqueando a carga e que teriam ocorrido disparos de arma de fogo.

No entanto, os militares foram ao local e encontraram o caminhão caído no meio de uma vegetação e, em volta do veículo, haviam várias pessoas carregando caixas de remédios.

Nisso, quando perceberam a presença da PM, os suspeitos começaram a gritar, proferindo ameaças e arremessando pedras contra os militares. Contudo, para cessar as agressões, os policiais revidaram com materiais não letais, onde conseguiram dispersar a população.

Neste momento, a equipe visualizou que os saqueadores estavam escondendo a carga em meio a vegetação e trocaram tiros com a PM. Nenhum suspeito foi detido.

Funcionários da empresa socorreram o motorista da carreta e o encaminhou para um hospital da região, onde foi medicado e liberado.