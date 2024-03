Portal Super Estágios divulga 148 vagas no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

A última semana de março começou com oportunidades. O portal Super Estágios está com 148 vagas abertas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. Além da Grande Vitória, há estágios disponíveis para o interior, com vagas para o município de Linhares.

Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br, cadastrar as informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam entre R$ 550 e R$ 2,2 mil.

Confira as áreas:

Ensino médio: todas as séries.

Nível Técnico: Técnico em Auxiliar de Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico em Administração e Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Pedagogia, Administração, Engenharia de Produção, Recursos Humanos, Marketing, Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda, Ciências Sociais, Comunicação Social, Comunicação, Marketing, Direito, Letras – Inglês/ Português, Psicologia, Farmácia, Engenharia Mecânica, Economia, Jornalismo, Engenharia Elétrica, Ciência Humanas, Geografia, Serviço social, Engenharia ambiental, Moda, Biologia, Ciências Biológicas, Matemática, Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, História, Desenho Industrial, Desenho e Design, Fonoaudiologia e Relações Internacionais.

No portal Super Estágios, há vagas abertas também para Pessoas com Deficiência (PCD) em Tecnologia em Logística, Administração – EAD e Administração de Empresas.