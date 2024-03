Prefeito de Piúma se aproxima do PT e causa “ciúmes” a extrema direita

A presença do prefeito de Piúma, Paulo Cola (Cidadania), em algumas fotos ao lado de parlamentares do PT, não foi vista com bons olhos pelo deputado federal da extrema direita no Espírito Santo Gilvan da Federal (PL). “Enciumado”, o parlamentar usou a sua rede social, nesta segunda-feira (4), para apontar o seu descontentamento com a aproximação do chefe do Poder executivo piumense dos petistas.

Em seu post, o parlamentar aponta como causa do desabafo a presença de Paulo Cola ao lado do deputado federal Helder Salomão e do senador Fabiano Contarato, ambos do PT, durante uma agenda em Brasília para buscar investimentos.

Embora os encontros tenham sido para viabilizar recursos para a cidade, o deputado bolsonarista levanta a possibilidade de que o prefeito, que é militar, não defende ideias conservadoras e, portanto, não deve ter mais o apoio de extremistas da direita no Estado.

“Esse vídeo é um alerta para a população de Piúma, precisamos separar o joio do trigo. O atual prefeito de Piúma anda com quem defende aborto, ideologia de gênero e descriminalização das drogas.

“Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és”. Logo, podemos dizer que ele defende essas e outras bandeiras da esquerda”, escreveu Gilvan da Federal.