Prefeitura de Castelo abre processo seletivo para área da saúde

A Prefeitura de Castelo anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo. Em princípio, o objetivo é formar cadastro reserva com candidatos de nível fundamental e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de: Médico de ESF; e Motorista Socorrista – CNH categoria ”D”. Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.135,15 a R$ 11.412,51.

De acordo com a Prefeitura, 5% das vagas serão disponibilizadas às pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las. Já 17% das vagas disponíveis são destinadas às pessoas negras (pretos e pardos), cuja declaração de cor de pele deverá ser realizada no ato de inscrição através de autodeclaração na forma determinada na legislação municipal. Por fim, 3% das vagas disponíveis às pessoas indígenas, cuja autodeclaração e consciência de sua identidade indígena deverá ser reconhecida por parte do grupo de origem indígena.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, entre os dias 5 e 7 de março de 2024, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Para isso, basta comparecer ao Teatro Municipal ‘Artênio Merçon”, localizado na Praça Três Irmãos, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova de títulos (exercício e qualificação profissional). Os interessados podem obter mais informações por meio do edital.

A contratação temporária será por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Entretanto, a prorrogação não deve ultrapassar o período de 24 meses, caso persista a necessidade da contratação.

Validade

O Processo Seletivo terá vigência de 12 meses a partir da publicação do edital. Contudo, poderá ser prorrogado por até 24 meses conforme interesse da Administração Pública Municipal.

Acesse o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos