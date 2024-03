Veja como fica o tempo em todo o ES nesta quarta-feira (6)

Nesta quarta-feira (06) , o sol volta a predominar no Espírito Santo. De acordo com o Incaper, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos das regiões Sul e Serrana e no trecho sul da região Noroeste. Previsão de chuva fraca à noite entre o litoral sul e a Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, sol e previsão de chuva fraca à noite. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 26 °C e máxima de 34 °C.

Leia também: Restaurante de frutos do mar abre vagas de emprego em Cachoeiro

Na Região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde apenas nas áreas afastadas do litoral. A noite, chuva passageira no trecho litorâneo. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e calor, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde apenas no trecho sul. Não chove nas demais áreas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens e calor, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.