Presidente do TRE-ES aponta diretrizes para eleições seguras no Estado

As eleições municipais acontecem neste ano em todo o território nacional. Tendo como parâmetro o pleito eleitoral de 2022, onde ocorreram crimes contra a democracia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espirito Santo traçou uma série de medidas para combater a desinformação e garantir eleições seguras no Estado.

LEIA TAMBÉM: Kennedy: contas do prefeito Dorlei Fontão são aprovadas pelo TCE-ES

Em entrevista exclusiva com o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, o presidente do TRE-ES, desembargador Carlos Simões Fonseca, revelou as diretrizes e ações do órgão para o pleito, que será realizado no dia 6 de outubro.

Confira a entrevista completa abaixo: