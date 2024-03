Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para este sábado (9)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado segue com o tempo abafado no Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos das regiões Sul e Serrana.

Na Região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde apenas nas áreas afastadas do litoral. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Na Grande Vitória, devido ao espalhamento de nuvens, chance de chuva rápida entre o final da tarde e noite. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral.

Fonte: Incaper