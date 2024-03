Processo seletivo para estágio de pós-graduação em vários cursos no ES

Estão abertas as vagas para o processo seletivo do MPES, até o dia 24/03. Todavia, as inscrições são para o EDITAL SPGA Nº 36 do Processo de Seleção de Estagiárias(os) de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Contudo, há oportunidades de estágios nas Promotorias de Justiça da Região Metropolitana e do Interior.

Sobretudo, a carga horária do estágio é de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. Aliás, o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 1600,00, além de R$ 100,00 para auxílio-transporte.

Vagas para o processo seletivo:

Vagas para estudantes de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Geografia e Pedagogia:

Lotação: Região Metropolitana

Vaga para estudantes de Pós-Graduação em Direito:

Lotação: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atilio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, lúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Serviço:

Inscrição: https://forms.gle/SF177u8EeAxM9NWN9

Prova: 09/04

Carga horária: 6h/dia

Bolsa educacional: R$ 1600

Mais detalhes: mpes.mp.br

Auxílio-transporte: R$ 100