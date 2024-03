Produção de ovos atinge recorde em 2023

A produção brasileira de ovos para consumo atingiu 3,4 bilhões de dúzias em 2023, um recorde da série histórica do IBGE, iniciada em 2018, e um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O volume produzido se intensificou principalmente de julho a dezembro, o que confirma o movimento de queda nos preços observado pelo Cepea ao longo de 2023. Com a maior oferta do produto na segunda metade do ano, os valores caíram mais de 12% frente ao primeiro semestre em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas.

