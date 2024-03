Programa Jovem Chef: formação profissional gratuita para jovens no ES

O Senac do Espírito Santo está oficialmente com as inscrições abertas para o aguardado Programa Jovem Chef 2024. A iniciativa explora a gastronomia como ferramenta na transformação de vidas ao oferecer uma formação completamente gratuita para jovens de 17 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. São 85 vagas divididas em seis Unidades de Educação Profissional do Senac-ES.

Os jovens terão acesso a uma metodologia inovadora e colaborativa que faz o acompanhamento da sala de aula até o mercado de trabalho. Além da vivência prática em restaurantes e o conteúdo teórico de qualidade, os participantes também recebem o auxílio estudantil que contempla uma ajuda de custo para passagem e alimentação.

O Gerente de Programas e Projetos Sociais do Senac-ES, Romulo Gomes, falou sobre as metas da iniciativa. “O nosso objetivo não é apenas qualificar os jovens, mas também contribuir para elevar a autoestima intelectual e a transformação de vida ao oportunizar o ingresso do indivíduo em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. O Senac é referência em educação profissional e tem se engajado cada vez mais em ações sociais oferecendo ao jovem capixaba essa oportunidade de mudança”, disse.

Programa Jovem Chef

A formação é ofertada via Programa Senac de Gratuidade (PSG), com carga horária total de 312 horas, no período de quatro meses de curso intensivo. O programa tem como público jovens de 17 a 29 anos e neste ano contempla 85 vagas divididas em seis turmas que serão realizadas nas cidades de Linhares, Venda Nova do Imigrante, Aracruz, Santa Teresa, Serra e Vitória.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos especificamente para pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que ainda enfrentam dificuldade para ter acesso aos cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e para a empregabilidade.

Inscrições

A data de início das aulas varia de acordo com a cidade escolhida, mas as quatro primeiras turmas se iniciam em março e abril deste ano. Os interessados podem fazer a inscrição por meio de formulário on-line disponível no site da instituição ou no instagram do Senac Espírito Santo (@senacespiritosanto). Basta acessar o link da Bio e clicar em Jovem Chef. Para mais informações ou verificar a disponibilidade das vagas ligue: (27) 3325-8311.