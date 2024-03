Programação especial do Mês da Mulher começa nesta semana em Cachoeiro

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está com uma programação diversificada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outros espaços onde são oferecidos serviços sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

A programação teve início nessa segunda (4) e segue até dia 27 de março com atividades voltadas a proporcionar momentos de reflexão, empoderamento e cuidado, abordando temas como saúde, empreendedorismo, sororidade e bem-estar.

De quarta (6) à sexta-feira (9), os Cras do Aeroporto, Independência, Alto União, Jardim Itapemirim, Zumbi e Village da Luz oferecerão palestras, rodas de conversa, oficinas e dia de beleza às mulheres das famílias cadastradas. Outros serviços como o Creas, Centro Pop e Família Acolhedora também oferecerão momentos que fortalecem a participação e protagonismo das mulheres por meio de interação, reflexão e celebração da importância do papel feminino na sociedade.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Roselane de Araujo, destaca a diversidade de temas e a ampla participação esperada, visando proporcionar um mês repleto de atividades enriquecedoras para as mulheres da cidade. “Convido as mulheres e suas famílias a participarem desses momentos especiais, reforçando o compromisso da prefeitura em promover ações que contribuam para a valorização, empoderamento e saúde integral da mulher na sociedade”, destaca.

CRAS Aeroporto

Dia 08/03 às 9h

PALESTRA: Dia Internacional da Mulher

Convidada: Psicologia Alice Gomes, sobre o Dia Internacional da Mulher.

Público: Mulheres participantes do SCFV e PAIF

CRAS Alto Independência

Dia 06/03 às 14h

Roda de conversa: Empreendedorismo e empoderamento feminino

CRAS Alto União

Dia 07/03, das 14h às 16h

Oficina: Desafios da Mulher Moderna; como conciliar a vida pessoal e profissional

Público: Usuários do equipamento Famílias acompanhadas PAIF

Parceria: SEMCIT

CRAS Jardim Itapemirim

Dia 07/03 às 08h30min

Dia de Beleza e cuidados com a Saúde

Público: Famílias acompanhadas PAIF/SCFV

CRAS Zumbi dos Palmares

Dia 08/03 das 9h às 11h

Oficina: Mulher Transformadora

Público: Usuários do equipamento Famílias acompanhadas PAIF – Parceria: SEMCIT

CRAS Village da Luz

Dia 07/03

Roda de conversa “Sororidade Comemoração ao Dia Internacional da Mulher”

Público: Mulheres participantes do SCFV

Dia 08/03 das 8h30 às 10h30

Oficina: Saúde da Mulher, bem-estar e qualidade de vida

Público: Usuários do equipamento Famílias acompanhadas PAIF – Parceria: SEMCIT

CREAS PAEFI – Medidas Socioeducativas – Família Acolhedora

Dia 08/03 às 09:30 horas

Roda de Conversa – “A importância dos cuidados com a saúde mental feminina”, seguido de lanche compartilhado, música ao vivo e sorteios de brindes.

Público – Mulheres a partir de 18 anos e usuários (a) acompanhados

Centro POP

Dia 07/03 – Roda de Conversa e lanche compartilhado

Dia 09/03 – Cine Pop: Uma Linda Mulher

Horário: 9h30

Público – Usuários (a) acompanhados

Endereço: Rua Deodoro da Fonseca, nº 98, bairro Independência

Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias

Dia 08/02 Comemoração – Dia de beleza

Horário: 09:00 horas

Público – Usuárias acolhidas

Local da Ação – Serviço de Acolhimento

