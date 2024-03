Programação especial do Mês da Mulher em Cachoeiro segue até o dia 27

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes), está promovendo uma série de atividades especiais em comemoração ao Mês da Mulher. Aliás, os eventos ocorrem em vários espaços de Cachoeiro de Itapemirim.

Portanto, os eventos estão sendo realizados em diversos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outros espaços sociais da cidade. Contudo, o evento tem o intuito de proporcionar momentos de reflexão, empoderamento e cuidado.

Aliás, desde o dia 4 de março, a programação tem sido marcada por uma variedade de atividades que se estenderão até o dia 27. No entanto, os temas abordados incluem saúde, empreendedorismo, sororidade e bem-estar, buscando fortalecer a participação e o protagonismo das mulheres na sociedade.

“Portanto, convido todas as mulheres a manterem viva a chama do empoderamento e da solidariedade, lembrando-nos de que juntas somos mais fortes. Em suma, que possamos continuar inspirando umas às outras e construindo um futuro mais igualitário e inclusivo para todas. Aliás, obrigada pelo apoio e pela participação de cada uma de vocês. Contudo, juntas, somos imparáveis”, expressa Roselane de Araujo, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro.

No entanto, a iniciativa visa celebrar o papel fundamental das mulheres na comunidade, além de proporcionar oportunidades de aprendizado, reflexão e celebração. Aliás, também oferece oportunidade para as mulheres se reunirem, compartilharem experiências e fortalecerem laços de sororidade.

• CRAS Aeroporto

Dia 26/03 – 9h

• CRAS Alto Independência

Dia 14/03

• CRAS Burarama

Dia 19/03

Dia 27/03

• CRAS Itaoca

Dia 25/03

• CRAS Jardim Itapemirim

Dia 21/03

• CRAS Zumbi dos Palmares

Dia 20/03 – Matutino às 9h e Vespertino às 14h

• CRAS Village da Luz

Dia 20/03 – 8h30 às 10h30

• Centro de Convivência Vovó Matilde

Dia 21/03

