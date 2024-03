Projeto Comunidade Viva: show, missa, sorteio e muito mais em Castelo

Esse final de semana será agitado em Castelo, no domingo (17) vai acontecer o Projeto Comunidade Viva, e a Prefeitura de Castelo convida a todos para este incrível projeto.

Sobretudo, o evento contará com uma variada programação para agitar o município. Entre as atrações estão: missa festiva, almoço comunitário, barraca de doces, leilão de garrotes, variadas prendas e sorteios. Contudo, essas serão algumas das atrações do projeto.

Todavia, o evento será no domingo (17), no galpão da igreja, começando às 11h, na comunidade de Monte Alverne, em Castelo. Contudo, mais informações no Instagram oficial da Prefeitura de Castelo.

Assim, a atração principal do Projeto Comunidade Viva, fica com o cantor Cleone Miranda, que marca presença para realizar um grande show de forró, que promete agitar todo município de Castelo.

Serviço:

Projeto Comunidade

Galpão da igreja, Monte Alverne, Castelo

17 de março de 2024

Início às 11h

Realização: Prefeitura de Castelo

Apoio: Associação de Moradores da Comunidade de Monte Alverne

Atrações:

Missa Festiva

Almoço Comunitário

Show com Cleone Miranda

Leilão de Garrotes

Sorteios

Barraca de Doces

