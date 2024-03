PSB articula “ampla aliança” para permanecer no poder em Anchieta

O Partido Socialista do Brasil (PSB) em Anchieta articula a formação de uma ampla aliança partidária para continuar no comando do Poder Executivo do município.

Atualmente, a Prefeitura de Anchieta está sob o comando de Fabrício Petri (PSB), que, nesta quinta-feira (14), anunciou o seu secretário de Governo e presidente municipal da sigla, Léo Portugual, como o nome do grupo para a sucessão.

No encontro, o agora pré-candidato a prefeito apontou os caminhos que o grupo tem traçado para continuar a frente do comando da cidade.

“Já temos uma ampla frente partidária que o Fabrício lidera. E estamos em conversas permanentes para que elas aconteçam. Por isso, semanalmente, a gente está em Vitória e aqui, em Anchieta, conversando”, afirma Léo.

Ampla aliança do PSB

Nesse contexto, ele ainda revelou conversas e articulações avançadas com legendas importantes como PSD, União Brasil, PRD, Podemos, Cidadania, PDT, PV, PSDB e PMN.

“Precisamos eleger um boa chapa de vereadores. E o nosso trabalho estará com a maior frente ampla de vereadores e pré-candidatos a vereadores, somando ao nosso trabalho nessa pré-campanha e depois a definição, a confirmação em convenção”, aponta o postulante ao Poder Executivo de Anchieta.